Beyaz Saray'dan iki gazeteciye ambargo

Beyaz Saray, ülkenin en büyük iki gazetesi olan ve Başkan Donald Trump’a muhalefetiyle bilinen New York Times ve Washington Post gazetelerinin aboneliklerini iptal etti. Trump, tüm devlet dairelerine New York Times ve Washington Post aboneliklerini yenilememe talimatı vermeyi planlıyor.





Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada New York Times ve Washington Post gazetelerinin aboneliklerini iptal ettiklerini açıkladı.





TÜM KAMU KURUMLARINDA İPTAL GÜNDEMDE





Grisham, Wall Street Journal’a (WSJ) yaptığı açıklamada Beyaz Saray’ın tüm hükümet kuruluşlarından da aboneliklerin iptalini istemeyi planladığını söyledi.







Grisham “Tüm hükümet makamlarında aboneliklerin yenilenmemesi vergi mükellefleri açısından kayda değer bir maliyet tasarrufu anlamına gelecek, yüz binlerce dolar” diye konuştu.





WSJ, Beyaz Saray’ın hükümet makamlarından iki gazetenin aboneliğini iptal etmeleri için verilecek bir talimat hazırladığını yazdı.





2 GAZETE TRUMP’IN HEDEFİNDE





New York Times ve Washington Post ABD’nin tirajı en yüksek gazeteleri olmasa da ulusal siyasette özellikle de Beyaz Saray ile ilgili haberleri bakımından en etkili olan iki medya kuruluşu.





Donald Trump, 3 gün önce Fox News’deki mülakatında New York Times için “Artık Beyaz Saray’da (bu gazeteyi) istemiyoruz. Washington Post’la birlikte aboneliklerini muhtemelen iptal ettireceğiz. Çünkü bunlar sahte” demişti.





Trump iki gazete için geçen ay da “halkın düşmanları” tanımını kullanmıştı.





New York Times’ın yayıncısı A.G. Sulzberger ise bir makalesinde “Özgür ve bağımsız basını hedef alan Trump’ın son saldırısıyla tehlikeli bir sınırı aştığını” yazmıştı.





TRUMP, 2 GAZETENİN İYİ BİR TAKİPÇİSİ





Wall Street Journal, Trump’ın aboneliklerini iptal ettirmesine rağmen bu gazeteleri okumaya devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti. ABD Başkanı’nın bu gazetelerin iyi bir takipçisi olduğu biliniyor.





Bu gazetelerin devlet dairelerinde kaç aboneleri olduğu bilinmiyor. Federal kurumların çalışanları, e-posta adresleriyle bu gazetelerin dijital versiyonlarına ücretsiz ulaşabiliyor.