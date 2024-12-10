Beyaz Saray'dan kritik açıklama: SDG'ye desteğimiz devam edecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Suriye'deki son durumu değerlendirdi.



Kirby, "Türkiye'nin vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına sahip olduğunu, NATO müttefikinin yakın geçmişte bu tür terör saldırılarına maruz kaldığını" söyledi.



Türkiye'nin "terörle mücadele konusundaki meşru endişeleri" olduğunu belirten yapan Kirby, "Bu hakka sahip olduklarını kabul ediyoruz ve onlar önemli bir NATO müttefiki" dedi.



Kirby, Suriye'deki son durum ve YPG konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti.



ABD'nin IŞİD'le mücadele için YPG'nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verdiği desteğe devam edeceğini dile getiren Kirby, "ABD olarak IŞİD'le mücadele noktasında çıkarlarımız var ve bu da Suriye Demokratik Güçleri ile ortaklık anlamına geliyor, bu ortaklık devam edecek" diye konuştu.



Türkiye ve SDG ile temas halinde olduklarını aktaran Kirby, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) SDG'ye yönelik operasyonları nedeniyle SGD'nin dikkatinin IŞİD'le mücadeleden ve halen hapiste olan çok sayıdaki IŞİD mensubundan dağılmasından endişe ettiklerini kaydetti.