Beyaz Saray'dan Rusya açıklaması : Biden, Putin'le görüşmesi sırasında sözünü sakınmadı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le bu hafta yaptığı ilk telefon görüşmesinde sözünü sakınmadığını kaydetti.



Basın toplantısı düzenleyen Psaki, gazetecilerin sorusu üzerine Biden'ın Putin'le konuştuğu nasıl bir tutum içinde olduğunu anlattı.

Psaki, "Başkan Biden'ın bu görüşme sırasında iletmek istediği net mesajlar vardı. Aleksey Navalnıy ve protestoculara yönelik muamele konusunda endişeleri aktarırken sözünü sakınmadı. Devlet Başkan Putin ya da Rus hükümetinin eylemleriyle ilgili çekinceleri hakkında da sözünü sakınmadı ve bunları açık şekilde aktardı" dedi.





Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesi 26 Ocak'ta gerçekleşmişti.





Putin'in ABD'nin yeni başkanı Biden'ı tebrik ettiği görüşmede iki liderin ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayalı bir biçimde normalleştirilmesi konusunda hemfikir kaldıkları belirtilmişti.