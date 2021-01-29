Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray'dan Rusya açıklaması : Biden, Putin'le görüşmesi sırasında sözünü sakınmadı /29 Ocak 2021 16:28

Beyaz Saray'dan Rusya açıklaması : Biden, Putin'le görüşmesi sırasında sözünü sakınmadı

Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı görüşme konusunda açıklama yaptı

SHABER3.COM

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le bu hafta yaptığı ilk telefon görüşmesinde sözünü sakınmadığını kaydetti.

Basın toplantısı düzenleyen Psaki, gazetecilerin sorusu üzerine Biden'ın Putin'le konuştuğu nasıl bir tutum içinde olduğunu anlattı.

Psaki, "Başkan Biden'ın bu görüşme sırasında iletmek istediği net mesajlar vardı. Aleksey Navalnıy ve protestoculara yönelik muamele konusunda endişeleri aktarırken sözünü sakınmadı. Devlet Başkan Putin ya da Rus hükümetinin eylemleriyle ilgili çekinceleri hakkında da sözünü sakınmadı ve bunları açık şekilde aktardı" dedi.

Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesi 26 Ocak'ta gerçekleşmişti.

Putin'in ABD'nin yeni başkanı Biden'ı tebrik ettiği görüşmede iki liderin ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayalı bir biçimde normalleştirilmesi konusunda hemfikir kaldıkları belirtilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beyaz Saray'dan Rusya açıklaması : Biden, Putin'le görüşmesi... Sonraki Haber >>

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Biden'ın kalem ile imtihanı

Biden'ın kalem ile imtihanı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:42:12