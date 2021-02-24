Beyaz Saray'dan Rusya’ya siber saldırı cevabı









Günlük basın toplantısı sırasında konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Psaki, “İstihbarat topluluğuna saldırının nasıl olduğu, zararın boyutu, sızıntının kapsamı konusunda önceki yönetimin yaptığı tespitleri derinleştirmesini istedik. Bu süreç hala devam ediyor, ancak yanıtımızı aylar değil haftalar içinde vereceğiz” diye konuştu.





Washington Post gazetesi de Biden yönetiminin Rusya’ya SolarWinds siber saldırısı ve Rus muhalif lider Alexey Navalny’nin zehirlenmesi nedeniyle çok yakında yaptırım uygulayacağını yazmıştı.





Psaki yaptırımları doğrulamadı, ancak bu konularda Rusya’ya verilecek yanıtın hazırlanmakta olduğunu söyledi.





Psaki “Doğru zamanda ve kendi istediğimiz şekilde yanıt verme hakkımız saklı” diye konuştu.





İstihbarat yetkilileri Ocak ayında yaptıkları açıklamalarda SolarWinds sızıntısının arkasında Rusya’nın olduğuna inandıklarını bildirmişti.





Siber saldırıdan etkilenen kurumlar arasında ABD Ticaret, Savunma, İç Güvenlik, Adalet, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarıyla Federal Havacılık Dairesi ve NASA da var.





Siber saldırıdan etkilenen şirketler Senato’da ifade verdi





Öte yandan siber saldırıdan etkilenen SolarWinds yazılım şirketi, Microsoft ve siber güvenlik firmaları FireEye ile CrowdStrike’tan yetkililer Senato’da düzenlenen oturumda ifade verdi. Saldırıda SolarWinds ve Microsoft şirketlerinin programları kullanılmıştı.





Şirketlerin yöneticileri daha fazla bilgi paylaşımı, olası davalara karşı korunma, sorumluluğu üstlenerek işbirliğine giden şirketlerin cezalandırılmadığı bir sistem talebinde bulundu.



