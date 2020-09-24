Beyaz Saray'dan skandal İsrail iddiası

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun valizlerce kirli çamaşırını Beyaz Saray’da yıkattığı iddia edildi. Washington Post gazetesinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberde, Netanyahu ve eşinin, yabancı liderlere kısa ziyaretler için sunulan ücretsiz çamaşır temizleme hizmetini suistimal ettiği öne sürüldü.







‘Netanyahu kirli çamaşırlarını kelimenin tam manasıyla Washington’a getiriyor’ başlıklı habere göre, İsrail Başbakanı yıllardır Washington ziyaretlerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın konukevindeki personel arasında ‘kirli’ bir şöhret edindi. Haberde, Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’nun ‘kirli çamaşırlarla dolu çanta ve valizleri’ yanlarında götürüp Amerikalı personele ücretsiz yıkattığı belirtildi. Bir yetkili, “Kirli çamaşırlarını bize yıkatmak için valize doldurup getiren tek lider Netanyahu. Yaptığı birçok ziyarette anladığımız üzere bunu kasten yapıyor” dedi.





İsrail’in Washington Büyükelçiliği ise iddiayı yalanladı. Elçilik, söz konusu haberin İsrail’in yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’le imzaladığı normalleşme anlaşmalarına ‘gölge düşürmeyi’ amaçladığı savunuldu. Açıklamada, Netanyahu’nun son dönemdeki ziyaretlerinde çamaşır temizletme ihtiyaçlarının çok az olduğu belirtildi.