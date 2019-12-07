Beyaz Saray'dan soruşturma kararı

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler’e bir mektup göndererek, komitedeki azil oturumlarına katılmayacaklarını bildirdi. Mektupta, “Bildiğiniz üzere bu azil soruşturması tamamen mesnetsiz, ayrıca hukuki sürecin ve temel adaletin ilkelerini ihlal etmiştir. Buna rağmen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, komiteniz herhangi bir kanıt duymadan, azlin maddelerinin yazılmaya başlanması çağrısı yapmıştır” ifadelerine yer verildi.







Temsilciler Meclisindeki Demokratların azil soruşturma ile zamanlarını boşa harcadığının savunulduğu mektupta, “Bu soruşturmayı hemen şimdi bitirmelisiniz ve daha fazla oturum yaparak vaktinizi boşa harcamamalısınız” şeklinde çağrıda bulunuldu.





AA’nın aktardığına göre Trump’ın, “Beni azledecekseniz hemen ve hızlıca yapın ki böylece Senato’da adil bir yargılama olsun” sözlerinin anımsatıldığı mektupta, “Azil maddelerinin Temsilciler Meclisindeki Demokratlar tarafından kabulü, Amerikan tarihindeki en adaletsiz, partizan yanı en yüksek ve anayasaya en aykırı azil girişimi olacaktır” görüşü paylaşıldı.





FİTİLİ UKRAYNA GÖRÜŞMESİ ATEŞLEDİ





Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz’da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD’nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.





Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül’de ABD’nin ulusal güvenliğine zarar verdiği” ve “Başkanlık yeminine ihanet ettiği” gerekçesiyle Trump’a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.