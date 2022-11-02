Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray'dan tansiyonu yükseltecek Rusya iddiası /02 Kasım 2022 19:37

Beyaz Saray'dan tansiyonu yükseltecek Rusya iddiası

Beyaz Saray, Kuzey Kore’nin Rusya’ya Ukrayna savaşında kullanması için el altından "önemli miktarda" topçu mermisi gönderdiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde Beyaz Saray muhabirlerine dış politika konusunda açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore’nin Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya’ya destek verdiği iddialarını yalanladığına işaret eden Kirby, “Ancak bizim istihbaratımız gösteriyor ki Kuzey Kore Rusya’ya Ukrayna savaşında el altından önemli miktarda topçu mermisi veriyor.” ifadesini kullandı.

Kirby, Rusya’nın mühimmatların sevkiyatlarını yaptıkları gemilere Orta Doğu ya da Kuzey Afrika’ya gönderiliyormuş süsü verdiğini belirterek, bu konunun uluslararası yaptırımlar dahilinde değerlendirileceğini belirtti.

ABD’nin Ukrayna’ya yönelik savunma yardımları vermeye devam edeceğinin altını çizen Kirby, “Kuzey Kore’nin sağladığı yardımlar, savaşın akışını değiştirmez.” yorumunda bulundu.

KUZEY KORE’NİN FÜZE DENEMELERİ

Kirby, açıklamasında Kuzey Kore’nin yaptığı füze denemelerine de değinerek, şu anda ABD anakarasına ya da ABD askerlerinin bulundukları bölgelere bir tehdit olmadığını söyledi.

Bu konuda ABD’nin ortaklarıyla temas halinde olduğunu belirten Kirby, ABD’nin Japonya ve Güney Kore’yi savunma taahhüdünü yineledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beyaz Saray'dan tansiyonu yükseltecek Rusya iddiası Sonraki Haber >>

Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu ve AKP'ye ağır uyuşturucu suçlaması

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu ve AKP'ye ağır uyuşturucu suçlaması

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:11:05