Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'dan Trump ile ilgili koronavirüs bilgilendirmesi /02 Ekim 2020 20:56

Beyaz Saray'dan Trump ile ilgili koronavirüs bilgilendirmesi

Beyaz Saray tarafından, Koronavirüse yakalandığı belirtilen ABD Başkanı Donald Trump'ın hangi semptomları gösterdiğinin açıklandığı belirtildi.

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Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın “hafif semptomları” olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, bugün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın “hafif semptomları” olduğunu aktardı. Meadows, Başkan Trump'ın sağlık durumunun sağlık görevlileri tarafından sürekli izlendiğini ifade ederken, Trump'ın moralinin iyi olduğunu dile getirdi.

Başkan Trump'ın faal olduğunu belirten Meadows, Beyaz Saray'ın çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Meadows, Başkan Trump hakkında, “İyimserim ki çok çabuk iyileşecek” ifadelerini kullandı. Tedaviye ilişkin bilgi vermeyen Meadows, Hope Hicks hakkındaki soruları ise cevapsız bıraktı.

Dün akşam saatlerinde Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks'in Covid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından eşi Melania Trump ve kendisinin de hastalığa yakalandığını açıklamıştı.
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