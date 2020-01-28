Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'dan Türk gazetecilere ambargo /28 Ocak 2020 23:23

Beyaz Saray'dan Türk gazetecilere ambargo

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüz yılın projesi' olarak adlandırdığı planı açıklaması sırasında Washington'daki yerleşik gazetecilerin basın toplantısına alınmadığı ifade edildi.

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NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen Orta Doğu Barış Planı'nı duyurmasının öncesinde, Beyaz Saray'ın Türk gazetecilere ambargo uyguladığını söyledi.

Günay, Beyaz Saray'ın Türk gazetecilere ambargo uyguladığını ve Türk gazetecilerin söz konusu basın toplantısına alınmadığını söyledi. Washington'daki yerleşik gazetecilerin basın toplantısına alınmadığını belirten Günay, akreditasyon başvurularının olumlu sonuçlanmadığını açıkladı.

Günay'ın paylaşımı şöyle:


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