Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama /06 Temmuz 2022 10:27

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 satışı konusu hakkında "F-16 konusunda biz gayet netiz. Biden, bu talebi gerçekten destekliyor" dedi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 satışı konusunu birkaç aydır görüştüklerini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebi desteklediğini bildirdi.

Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, bugün bir grup Demokrat Kongre üyesinin Biden'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Madrid'de yaptığı görüşme sonrası F-16 satışı konusundaki olumlu açıklamalarını eleştirmesini değerlendirdi.

F-16 konusundaki görüşmelerin bir süredir gündemde olduğuna işaret eden Jean-Pierre, "F-16 konusunda biz gayet netiz. Bu konuda birkaç aydır görüşüyoruz. Biden, bu talebi gerçekten destekliyor. Bunun dışında yeni bir şey yok" dedi.
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