Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray'ın gözü bu davadaydı /11 Haziran 2020 14:47

Beyaz Saray'ın gözü bu davadaydı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu'nda "irtibat elemanı" olarak görev yapan ve 4 Ekim 2017'de tutuklanan Emniyet amiri Metin Topuz hakkında karar verildi.

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SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un davasında karar çıktı. 
İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün mütalaaya karşı son savunmasını yapan Topuz suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

TEK DELİL OLMADAN 8 YIL 9 AY HAPİS!

Topuz'un savunmasının ardından karar açıklandı. Mahkeme Topuz'a "terör örgütü yöneticisi" olduğu gerekçesi ile 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 

Üç yıldır devam eden duruşmalarda Topuz'un terör ya da şiddetle irtibatını gösteren, casusluk yaptığını ispat eden herhangi bir delil sunulamamıştı. 

Temyiz safahatında Topuz'un İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olarak kalmasına hükmedildi.
Metin Topuz kimdir kaç yaşında ve nereli? FETÖ üyeliği ...

Topuz'un 4 Ekim 2017'de tutuklanması Beyaz Saray ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti arasında diplomatik krize yol açmıştı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve konsolosluk görevlileri duruşmaları yakından takip etmişti. 

Beyaz Saray'dan "Elemanımızı serbest bırakın." mesajı verilmişti. 

"AMİRİMİN TALİMATLARINI YERİNE GETİRDİM"

ABD'nin uyuşturucu ile mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA'da çalışan Metin Topuz, "Bağlantılarım işimin bir parçasıydı. Karar mercii ben değilim, üstüm tarafından söyleneni yaptım." ifadelerini kullanmıştı.
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