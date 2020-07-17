Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'ın koronavirüs uyarısı basına sızdı /17 Temmuz 2020 22:56

Beyaz Saray'ın koronavirüs uyarısı basına sızdı

Beyaz Saray'ın koronavirüsle ilgili yeni uyarılarının yer aldığı bir belgenin basına sızdığı ifade edildi. Söz konusu belgede 18 eyalete, normalleşme sürecini bırakarak barlar ve spor salonları gibi mekanları kapatma uyarısı yapıldığı belirtiliyor.

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Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD'de basına sızan bir belgeye göre Beyaz Saray'ın 18 eyalete, normalleşme sürecini bırakarak barlar ve spor salonları gibi mekanları kapatma uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

Beyaz Saray'ın Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü’nün bazı eyaletleri uyardığı bir belge basına sızdı.

Söz konusu belgeye göre, Beyaz Saray, 18 eyaletteki vaka artışlarını hesaba katarak buraları “kırmızı bölge” ilan etti.

Belgede kırmızı bölgedeki eyaletlere, normalleşme sürecini bırakarak, barları ve spor salonlarını yeniden kapatmaları ve 10’dan fazla kişinin bir araya gelmelerini yasaklamaları uyarısında bulunuldu.

Söz konusu eyaletler Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Nevada, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas ve Utah olarak sıralandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Sözcüsü Devin O’Malley ise söz konusu belgenin varlığını doğrulayarak, bu belgenin Covid-19 ile Mücadele Gücü'nün haftalık olarak eyaletlere gönderdiği belgelerden biri olduğunu belirtti. 

Öte yandan çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde ABD, ölüm ve vaka sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Ülkede, tespit edilmiş 3 milyon 730'u aşkın vaka varken, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 141 bini geçmiş durumda. 
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