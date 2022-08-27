Beyaz Saray'ın Twitter hesabı fena coştu













Biden'ın öğrenci kredisi geri ödemeleri düzenlemesi





Euronews'ingöre, ABD Başkanı Joe Biden, öğrenci kredisi geri ödemelerini son kez 31 Aralık'a kadar ertelediklerini ve yıllık 125 bin doların altında geliri olan kişilerin borçlarında 20 bin dolara kadar af uygulayacaklarını duyurmuştu.Ancak Biden yönetiminin uzun süredir merakla beklenen kredilere ilişkin düzenlemesine Cumhuriyetçi Partili bazı vekiller karşı çıkmış ve çıktıkları televizyon programlarında eleştirmişti.Beyaz Saray'ın Twitter hesabından, Cumhuriyetçi Georgia milletvekili Marjorie Taylor Greene'e eski Başkan Donald Trump döneminde pandemi sırasında küçük işletmelere yardımcı olmak için oluşturulan Maaş Koruma Programı'ndan (PPP) yararlandığı hatırlatıldı.İletide, "Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin 183 bin 504 dolarlık PPP kredisi affedildi." ifadesine yer verildi.Ayrıca iletiye, Greene''nin Newsmax kanalına verdiği röportajda, "tamamen adaletsiz." ifadesini kullandığı kısım da iliştirildi.Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Partili Vern Buchanan ise ileti zincirine eklenen bir başka isim oldu.Beyaz Saray, Buchanan'ın 2,3 milyon doların üzerindeki PPP kredisinin affedildiğini bildirdi.Bir sonraki halkada Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Markwayne Mullin'in 1,4 milyon dolarlık PPP kredisinin affedildiği anımsatıldı.Maaş Koruma Programı'ndan yaralandığı belirtilen bir diğer isimse Kevin Hern olduğu bildirildi. Beyaz Saray, Cumhuriyetçi Partili vekilin 1 milyon doların üzerindeki kredi borcunun af kapsamında olduğunu belirtti.ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde, öğrenci kredisi geri ödemelerini son kez 31 Aralık'a kadar ertelediklerini ve yıllık 125 bin doların altında geliri olan kişilerin borçlarında 20 bin dolara kadar af uygulayacaklarını duyurmuştu.Resmi Twitter hesabından planı paylaşan Biden, "Seçim kampanyasında verdiğim sözü tutarak, 2023 Ocak'ta öğrenci kredisi geri ödemeleri başlayacak orta sınıftakilere bir nefes aralığı veriyorum." ifadesini kullandı.Plan doğrultusunda, geliri yıllık 125 bin doların altında olan kişilerin borçlarında 10 bin dolar af yapılırken, düşük gelirlilere verilen "Pell Grants" isimli krediyi alan ve şu anda yıllık geliri 125 bin doların altında olan kişilerin borcunda da 20 bin dolar af uygulanacak.Ayrıca, Biden yönetimi Covid-19 salgınının başından bu yana ertelenen geri ödemelerin de son kez ertelendiğini duyurdu.Öğrenci kredisi geri ödemeleri 31 Aralık'a kadar son kez ertelenirken borçlular Ocak 2023'te geri ödemelere başlayacak.