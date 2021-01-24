‘Beyaz Toros’ kabusu hortladı

Derneğin 2019 rakamlarına göre 15 Temmuz’dan sonra 28 insan kamu görevlisi olduğu ileri sürülen kişilerce kaçırıldı ve işkence edildi.





Hak İnisiyatifi Derneği, 6 Ağustos 2019’dan beri kayıp olan Yusuf Bilge Tunç, 29 Aralık 2020’de ofisinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan eski Başbakanlık Raportörü Hüseyin galip Küçüközyiğit ve 20 Ocak 2021’de İstanbul Başakşehir’de dört-beş kişi tarafından zorla kaçırılan Gökhan Güneş’in akıbetinin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.













KAÇIRMA, ZORLA ALIKOYMA VE İŞKENCE





Aktifhaber’de yer alan habere göre, 2019 yılında yayınladıkları “2016 Sonrası Kamu Görevlileri Tarafından Yasadışı Alıkonulma İddialarına İlişkin İnceleme ve Araştırma Raporu” başlıklı raporda 28 kişi hakkında kamu görevlileri tarafından zorla ve yasadışı şekilde uzun süre alıkonulduklarına dair iddialar toplu şekilde kamuoyuna duyurduklarını açıklayan Hak İnisiyatif, “Zorla alıkonulup daha sonra ‘ortaya çıkan’ ve gözaltına alınan bazı kişilerin anlatımlarında kendilerinin kamu görevlisi olduğunu ifade eden kişiler tarafından uzun süre işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldıkları görülmektedir” dedi.





CAN GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ





Açıklamada, “Bu kişilerin duruşmalarının kamuoyuna kapalı şekilde yapılması, işkence iddialarının soruşturulmaması ve zorla alıkonulmuş kişilerin ailelerinin ise çeşitli telkin ve tehditlere maruz bırakılması yaşanan ihlallerin vahametini arttırmaktadır. Hatta raporumuzda inceleme konusu yapılan kişilerden Sunay Elmas ve Ayhan Oran’ın da halen bulunulmaması/ortaya çıkarılmamaları, yaşam haklarının ihlaline ilişkin bizleri endişelendirmektedir. Diğer insan hakları kuruluşlarınca da dile getirilen ve birçok ayrıntısı kamuoyuna açıklanan kaçırma ve zorla alıkonulma iddialarına ilişkin bugüne değin yetkili kamu organlarınca bir açıklama maalesef yapılmamıştır” ifadelerine yer verildi.





“YUSUF BİLGE TUNÇ HAKKINDA CİDDİ SORUŞTURMA YAPILMADI”





6 Ağustos 2019 tarihinden beri Yusuf Bilge Tunç’tan haber alınmadığını kaydeden Hak İnisiyatifi, “6 Ağustos 2019 tarihinde kaçırıldığı iddia edilen Yusuf Bilge Tunç’un izine ise henüz rastlanmamıştır. Ailesinin kendi çabalarıyla edindiği ve kamuoyuna sunduğu bilgi ve belgeler, maalesef soruşturma makamlarınca ciddi bir soruşturmanın konusu edilmemiştir. Bu bilgi ve belgeler, Yusuf Bilge Tunç’un kendilerinin kamu görevlisi olduğu iddia eden kişilerce zorla alıkonulmuş olduğunu ve gizli bir yerde işkenceye maruz kaldığı iddialarını güçlendirmektedir” dedi.





“ESKİ BAŞBAKANLIK ÇALIŞANI 29 ARALIK’DAN BERİ KAYIP”





Eski Başbakanlık Raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in kaçırılmasına da değinilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “KHK ile görevinden ihraç edilen, altı ay tutuklu yargılanıp tahliye edilen bir eski Başbakanlık çalışanı olan Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in 29 Aralık 2020 tarihinden itibaren kayıp olduğu ailesi tarafından dile getirilmektedir.”





SON ADAM KAÇIRMA GÜVENLİK KAMERASINDA





Açıklamada son olarak İstanbul’da kaçırılan Gökhan Güneş’e değinilerek, “Son olarak ta, İkitelli’deki evinden işe giderken Başakşehir’de otobüsten inen Gökhan Güneş, 20 Ocak 2021’de, kimliği belirsiz kişiler tarafından benzer şekilde, zorla bir arabaya bindirilerek kaçırılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Açıklama şöyle devam etti:





“Daha önce kaçırılan ve zorla alıkonulan kişilerin durumunda olduğu gibi Yusuf Bilge Tunç ve Hüseyin Galip Küçüközyiğit ve Gökhan Güneş’in de akıbeti bilinmemektedir. Aileleri ve yakınları tarafından kendilerine ulaşılamamaktadır. Kamu görevlisi olduğunu iddia edilen kişiler tarafından alıkonulduklarına ilişkin makul sebeplere dayanan şüpheler bulunmaktadır. Yetkili makamların soruşturma başlatmakta ve yürütmekteki ciddiyetsizliği bu kişilerin can güvenliği hususundaki tedirginliği arttırmaktadır.





“ACİL VE ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ”





Hak İnisiyatifi Derneği olarak, kaçırıldığı iddia edilen ve raporumuzda inceleme konusu yapılan Sunay Elmas ve Ayhan Oran ile son dönemde benzer şekilde kaçırılan, Yusuf Bilge Tunç, Hüseyin Galip Küçüközyiğit ve Gökhan Güneş’in, can güvenliği ve emniyetinin Devletin pozitif sorumluluğunda olduğunu, bu şahısların bir an önce bulunarak bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesini, kaçırılma iddialarına ilişkin acil ve etkin bir soruşturmanın yürütülmesini ve iddiaların soruşturulmasında ve gereğinin yapılmasında ihmali olan kamu görevlilerinin tespit edilerek haklarında ivedilikle işlem yapılması gerektiğini hatırlatıyor, olayın takipçisi olduğumuzu Kamuoyuna bildiriyoruz.