"Beyaz Toroslar geri geldi"

"HEM BEYAZ TOROSLAR HEM DE SUSURLUK DÖNEMİ GERİ GELDİ"





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen kumarhaneci Halil Falyalı, Girne'de silahlı saldırıya uğradı.Saldırının ardından koruma şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Falyalı ise ağır yaralı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Falyalı'nın ardından YDÜ hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Falyalı burada yaşamını yitirdi.Peker, Falyalı'nın Kıbrıs’ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğu iddia etmişti.CHP Mersin Milletvekil Alpay Antmen, sosyal medya hesabından gerçekleşen suaikast hakkında açıklama yaptı."Sedat Peker’in işaret ettiği ve bazı iktidar mensuplarının da temasının olduğu söylendiği Halil Falyalı öldürüldü" diyen Antmen, "AKP ile birlikte hem beyaz Toroslar hem de Susurluk dönemi geri geldi" dedi.Antmen'in paylaşımı şu şekilde:Sedat Peker’in işaret ettiği ve bazı iktidar mensuplarının da temasının olduğu söylendiği Halil Falyalı öldürüldü. AKP ile birlikte hem beyaz toroslar hem de Susurluk dönemi geri geldi. Hem de kat be kat fazlasıyla!