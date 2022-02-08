Samanyolu Haber /Gündem / "Beyaz Toroslar geri geldi" /08 Şubat 2022 23:31

"Beyaz Toroslar geri geldi"

Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen Halil Falyalı'nın uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesi sonrası CHP cephesinden yeni bir açıklama geldi. Konuyla ilgili sosyla medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan CHP Mersin Milletvekil Alpay Antmen, "AKP ile birlikte hem beyaz Toroslar hem de Susurluk dönemi geri geldi." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen kumarhaneci Halil Falyalı, Girne'de silahlı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından koruma şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Falyalı ise ağır yaralı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Falyalı'nın ardından YDÜ hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Falyalı burada yaşamını yitirdi.

Peker, Falyalı'nın Kıbrıs’ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğu iddia etmişti.

"HEM BEYAZ TOROSLAR HEM DE SUSURLUK DÖNEMİ GERİ GELDİ"

CHP Mersin Milletvekil Alpay Antmen, sosyal medya hesabından gerçekleşen suaikast hakkında açıklama yaptı.

"Sedat Peker’in işaret ettiği ve bazı iktidar mensuplarının da temasının olduğu söylendiği Halil Falyalı öldürüldü" diyen Antmen, "AKP ile birlikte hem beyaz Toroslar hem de Susurluk dönemi geri geldi" dedi.

Antmen'in paylaşımı şu şekilde:

Sedat Peker’in işaret ettiği ve bazı iktidar mensuplarının da temasının olduğu söylendiği Halil Falyalı öldürüldü. AKP ile birlikte hem beyaz toroslar hem de Susurluk dönemi geri geldi. Hem de kat be kat fazlasıyla!
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Beyaz Toroslar geri geldi" Sonraki Haber >>

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

Bir çay vakası daha !

Bir çay vakası daha !

Davutoğlu, Bahçeli'ye böyle cevap verdi

Davutoğlu, Bahçeli'ye böyle cevap verdi

Ağlama Anne

Ağlama Anne

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:52:41