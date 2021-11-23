Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor /23 Kasım 2021 10:20

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Gazeteci Murat Ağırel, kişisel Youtube kanalından çarpıcı bir video yayınlayarak Melih Gökçek ve oğluna ait olan, Erdoğan Rejimi'nin yalan ve proğaganda makinası haline gelen Beyaz Tv'de dönen dolapları, Kumpas tuzaklarını ve şantajlardan 'bazılarını' delilleriyle, tanıklarıyla ifşa etti.

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Ağırel videonun açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

'İYİ Parti (eski) Sosyal Medya Direktörü Kerim Çoraklık Beyaz TV üzerinden kendisine kurulan kumpası anlatıyor.

Emre Olur da kumpası kimlerin isteği ile nasıl kurduğunu, başka kimlere kumpas kurulduğunu canlı yayında anlatıyor.

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KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

Ağırel'in yayınında, Melih Gökçek, Osman Gökçek, Beyaz Tv yorumcusu(!) Latif Şimşek, Siber Suçlar şubesinden Komiser K., Beyaz Tv sunucusu Emre Olur

GÖKHAN ÖZBEK'İN TWİTTER FLOODU

Beyaz TV'deki yapılan ve ifşa olan kumpasın tarflarından biri de Twitter'ın ünlü simalarından Gökhan Özbek. O da başına gelenleri bir tweet dizisi ile paylaştı.


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Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

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