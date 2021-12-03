Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz TV sunucusu Sarıkaya İtalya’da gözaltına alındı /03 Aralık 2021 02:05

Beyaz TV sunucusu Sarıkaya İtalya’da gözaltına alındı

Melih Gökçek'in kanalı Beyaz TV'nin tartışmalı sunucusu Tahir Sarıkaya, tatil için gittiği İtalya’da gözaltına alındı. COVID-19 önlemleri kapsamında seyahat sınırlamasına rağmen turist olarak Roma’ya gittiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenilen Sarıkaya, İtalyan makamlar tarafından sınır dışı edildi.

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T24.com'un haberine göre Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, iki arkadaşıyla birlikte İstanbul’dan saat 9.20 uçağı ile İtalya’nın başkenti Roma’ya hareket etti. Sarıkaya, iki arkadaşıyla birlikte tatil için gittiği Roma’ya indiğinde pasaport kontrolü sırasında İtalyan polisi tarafından gözaltına alındı.



Sarıkaya’ya COVID-19 önlemleri kapsamında Türkiye’den İtalya’ya turistik seyahatin yasak olduğu belirtilerek, bu yasağı ihlal ettiği ifade edildi. Yaklaşık 20 dakika gözaltında tutulan ve ifadeleri alınan üç Türk vatandaşı için daha sonra sınır dışı işlemleri başlatıldı. Sarıkaya ve iki arkadaşı Türkiye saati ile 20.45’te Roma’dan İstanbul’a hareket edecek uçakla Türkiye’ye dönecek. Bu arada İtalyan makamları, seyahat yasağına rağmen üç Türk vatandaşına Türk Hava Yolları’nın nasıl müsaade ettiğine ilişkin bilgi istediği öğrenildi.
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