Samanyolu Haber /Gündem / BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu /20 Haziran 2022 09:06

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

Gökçek ailesinin sahibi olduğu Beyaz TV stüdyosunda, “cin çıkarma seansı” yapıldı. Hukuken yasak olan “cin çıkarma” eyleminin Youtube kanalında yapılması dikkat çekti. Akıllara durgunluk veren bu görüntüler Şafak Sezer'in sahte bir cin çıkarma uzmanını canlandırdığı 'Kutsal Damacana' filmindeki 'Verdim kutsalı verdim kutsalı' repliğini akıllara getirdi.

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

Reha Muhtar'ın ünlü haber girişi ile 'Gün geçmiyor ki ülkemizde bir gariplik yaşanmasın.' ekranlarda yaşanan akıl almaz anlara bir yenisi daha eklendi.

Gökçek ailesinin sahibi olduğu Beyaz TV stüdyosunda,  “cin çıkarma seansı” yapıldı. Hukuken yasak olan “cin çıkarma” eyleminin Youtube kanalında yapılması dikkat çekti.

Beyaz TV’deki “Her Açıdan” programının stüdyosunda Sercan Kahveci’nin sunumuyla “Her Açıdan” adlı Youtube kanalına kendisini “Metafizik uzmanı” olarak tanıtan Pelin Hürman katıldı.

Yayında “cin çıkarma seansı” yapan Pelin Hürman, içine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini söyledi. Pelin Hürman, “Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler” dedi.

Pelin Hürman, yayında bazı sözler söyledikten sonra içinde cin olanların kendisini ekranda bir başka farklı yüz olarak göreceğini iddia etti.

CİN ÇIKARMA SEANSLARI

Cin çıkarma seansları, sözde hocaların sözde tedavileri Cumhuriyet ile birlikte yasaklandı. Bugün halen cin çıkarma seansları yapmak hukuken yasak…

Ayrıca, cin çıkarma seanslarında uygulanan şiddet nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Bu çağdışı uygulamaların televizyon stüdyolarında çekilip Yotube kanallarında yayınlaması tepki çekti, sosyal medyada eleştirildi.
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