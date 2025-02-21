Samanyolu Haber /Gündem / Beyin kanaması geçiren KHK’lı polis vefat etti /21 Şubat 2025 13:07

Beyin kanaması geçiren KHK’lı polis vefat etti

Osmaniye Düziçi’nde on beş gün önce beyin kanaması geçiren KHK’lı polis Yusuf Olca (48) tedavisi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

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Sevinç Özarslan'ın haberine göre, Olca’nın abisiyle telefonda normal bir şekilde konuşurken fenalaşıp yere yığıldığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İHRAÇ EDİLDİ, 20 AY HAPİS YATTI, PAZARLARDA ÇALIŞIYORDU

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaparken 15 Temmuz’dan sonra gözaltına alınıp tutuklanan Olca, 20 ay hapis yattıktan 6 yıl 3 ay ceza verilerek tahliye edildi. Dosyası Yargıtay’da bulunan Olca, pazarlarda tezgah açarak ailesinin geçimini sağlıyordu.

Üç çocuk sahibi olan Olca’nın cenazesi bugün cuma vaktinden sonra Düziçi Çerçioğlu Karakuyu Mezarlığına defin edilecek.
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