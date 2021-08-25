Samanyolu Haber /Gündem / Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşinden sevindiren paylaşım /25 Ağustos 2021 21:53

Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşinden sevindiren paylaşım

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek ameliyata alınan oyuncu Mesut Akusta'nın eşi Akusta'nın senaryo okurken ki bir fotoğrafını paylaştı

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Beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakımda uyutulan Mesut Akusta gözlerini açtı. Oyuncunun fotoğrafını yayınlayan eşi Şafak Özbir Akusta, "Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası geri getirdi" dedi.

Kritik dönemi atlatan 57 yaşındaki oyuncu gözlerini açtı ve ilk işi senaryo okumak oldu.

Usta oyuncunun fotoğrafını yayınlayan eşi Şafak Özbir Akusta, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Özbir Akusta şu mesajı yayımladı:

"Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister? Allah’a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama; Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası... Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…
Allah’ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin."


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