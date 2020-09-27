Samanyolu Haber /Dünya / Beyin yiyen mikrop alarmı /27 Eylül 2020 20:15

Beyin yiyen mikrop alarmı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde bir su kaynağında beyin yiyen mikroplar bulunmasının akabinde Lake Jackson şehrinde ikamet edenlere "musluk suyu içmeyin" ikazında bulunuldu.

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Yapılan testler sonucunda suda "Naegleria" isimli amip genellikle ölümcül beyin enfeksiyonlarına yol açıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) amip sebebiyle 2009-18 yılları arasında 34 ölüm kaydedildi.

27 bin nüfusu olan Lake Jackson'ın yetkilileri, su kaynağında dezenfeksiyon çalışması yapıldığını, fakat ne zaman tamamlanacağını bilmediklerini söyledi.

"SİFON HARİCİNDE KULLANMAYIN"

BBC Türkçe'nin haberine göre amip ilk olarak 25 Eylül Cuma günü tespit edildi. Bunun üzerine sekiz ayrı şehirde "musluk suyunu sifon dışında kullanmayın" çağrısı yapıldı.
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