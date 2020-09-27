Beyin yiyen mikrop alarmı

Yapılan testler sonucunda suda "Naegleria" isimli amip genellikle ölümcül beyin enfeksiyonlarına yol açıyor.







Amerika Birleşik Devletleri (ABD) amip sebebiyle 2009-18 yılları arasında 34 ölüm kaydedildi.





27 bin nüfusu olan Lake Jackson'ın yetkilileri, su kaynağında dezenfeksiyon çalışması yapıldığını, fakat ne zaman tamamlanacağını bilmediklerini söyledi.





"SİFON HARİCİNDE KULLANMAYIN"





BBC Türkçe'nin haberine göre amip ilk olarak 25 Eylül Cuma günü tespit edildi. Bunun üzerine sekiz ayrı şehirde "musluk suyunu sifon dışında kullanmayın" çağrısı yapıldı.