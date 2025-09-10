Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel CHP’den istifa etti

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Gürzel, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.





Görevini yürüttüğü süre boyunca tehdit ve baskılara maruz kaldığını öne süren Gürzel, “Durumum artık katlanılamaz hale gelmiştir. CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.





‘CİNSİYETÇİ SÖYLEMLERE MARUZ KALDIM’





10 Mart 2025’ten bu yana Beykoz Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlendiğini hatırlatan Gürzel, şunları söyledi:

“Görevim boyunca doğruluk, adalet ve kamu yararını ilke edindim. Ancak seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişiler, kişisel çıkarlarına engel olduğum için beni hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bıraktı. Psikolojik baskılar tahammül sınırımı aştı.”





‘YALNIZ BIRAKILDIM’





Parti yönetiminden destek görmediğini de belirten Gürzel, “Durumumu aktardığım halde beni savunmadılar, yalnız bıraktılar. Tehdit ve baskılara rağmen görevime devam etmem telkin edildi ama çözüm üretilmedi” dedi.





Açıklamasında yalnızca CHP dışındaki kesimlerden destek gördüğünü vurgulayan Gürzel, “Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından değer gördüğümün bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.





‘MAHKEMEDE İFTİRAYA UĞRADIM’





Son olarak Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bir duruşmada, Beykoz Belediye Başkanı ve özel kaleminin kendisine haksız suçlamalarda bulunduğunu belirten Gürzel, “Hiçbir ilgim olmadığı halde ağır ithamlara maruz bırakıldım. Bu şartlarda CHP çatısı altında görevime devam etmem mümkün değildir” diyerek istifasını duyurdu.







