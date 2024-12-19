Beylikdüzü'nde kaldırımda el bombası bulundu

Beylikdüzü'nde kaldırım üzerinde el bombası görünümlü bir cisim olduğunu görenler durumu ihbar etti. Çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bölgeye gelen bomba imha uzmanı, cismi muhafaza altına aldı. Cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.



Alınan bilgiye göre Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde kaldırımda el bombasına benzeyen bir cisim görenler, durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha uzmanı ekip sevk edildi.



Polis ekipleri yolları araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.



Kaldırımda bulunan el bombası benzeri cismi inceleyen bomba imha uzmanı, cismi kontrollü bir şekilde muhafaza altına aldı.



Patlayıcı olup olmadığı belirlenemeyen, ancak dış görünüşü el bombasına benzeyen cisim incelenmek üzere Bomba İmha Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Bomba imha uzmanının çalışmasının tamamlanmasının ardından yollar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.