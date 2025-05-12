Samanyolu Haber /Gündem / Beylikdüzü'ndeki metrobüs faciasında flaş gelişme /12 Mayıs 2025 22:03

Beylikdüzü'ndeki metrobüs faciasında flaş gelişme

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada, kazaya sebep olan metrobüs şoförü Şaban Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kaza, 10 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Büyükçekmece yönüne giden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada hastaneye kaldırılan 57 yaralıdan biri olan sigorta şirketi çalışanı Ebru Heper, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. hakim karşısına çıktı. Şaban Ş., çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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