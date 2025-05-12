Beylikdüzü'ndeki metrobüs faciasında flaş gelişme





ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kaza, 10 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Büyükçekmece yönüne giden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada hastaneye kaldırılan 57 yaralıdan biri olan sigorta şirketi çalışanı Ebru Heper, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. hakim karşısına çıktı. Şaban Ş., çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.