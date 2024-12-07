Samanyolu Haber /Gündem / Beylikdüzü'ndeki patlamanın sebebi 'intihar' mı? Çarpıcı iddia /07 Aralık 2024 14:42

Beylikdüzü'ndeki patlamanın sebebi 'intihar' mı? Çarpıcı iddia

Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı patlamada 'intihar' iddiası gündeme geldi. Apartman sakinleri, apartman görevlisinin eşi ve çocuklarının dün evi terk ettiğini ve bu nedenle doğalgazı açarak intihar etmiş olabileceğini söyledi.

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Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı patlama sonrası apartman sakinleri apartman görevlisinin doğalgaz açarak intihar ettiği iddiasında bulundu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre patlamanın yaşandığı apartmanda oturan Gülizar Doğan, “Gece 02.00'den saat 04.00'e kadar herkes whatsapp grubunda konuştu ama hiç kimse bir yeri aramamış. 01.59'da bir kadın yazıyor doğalgaz kokusu geliyor. Öbür taraftan kadınlar konuşuyor gaz kokusu geliyor diye. Hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Saat 04.00'e kadar konuşmalar oluyor. Böyle devam etti ve 07.35'te felaketi yaşadık. İntihar olabilir. Ailesi terk etmiş bir gün önce. Çoluk çocuğu ve eşi bir gün önce evden gidiyorlar. Adam da ölü bulunuyor. Planlı olabilir. Kendisi kapıcımızdı. Bir gün önce apartmanda çöpler dahi toplanmamış. Aile içi bir tartışma yaşamışlar. O şekilde de terk ediyorlar. 3-4 aydır bizim binadaydı. Kendisinde bir tuhaf haller olduğunu hissediyordum ama böyle bir plan yapacağını bilmiyordum. Ailesiyle tartışıyor ve onlara öfkesinden muhtemelen bu planı yapıyor” dedi.

Patlama sonrası binadaki vatandaşların eşyalarını almaları için izin verildiği ve bazı vatandaşların ise evcil hayvanlarını da binadan çıkardığı görüldü. Öte yandan, hasar alan apartmanda Beylikdüzü Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmaları devam ederken, patlama sonrası apartman önünde park halindeki zarar gören araçlar çekici yardımıyla çekilmeye başlandı.
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