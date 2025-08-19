Samanyolu Haber /Gündem / Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı /19 Ağustos 2025 00:28

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 17 kişi tutuklandı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

İBB soruşturması kapsamında 15 Ağustos'ta düzenlenen 9'uncu dalga operasyonunda aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de olduğu 44 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilenlerin 11 savcı tarafından alınan ifade işlemleri sona erdi. Buna göre 24 kişi hakkında adli kontrol talebi verilirken, aralarında İnan Güney'in de bulunduğu 20 kişi için tutuklama istendi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI
Tutuklama istemiyle 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 20 kişiden, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 17’si tutuklandı.

27 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

