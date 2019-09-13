Beyoğlu’nda 2 İngiliz otel odasında ölü bulundu

Olay, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi, Kumbaracı Yokuşu No 39'daki bir apart otel de meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Türkiye'ye gelen, İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. (60) ve Halina Paula De S. (59) daha önceden yer ayırttıkları otele yerleştiler.







İkili İstanbul'u dolaştıktan sonra en son 11 Eylül'de otel odasına girdi. İkiliyi daha sonra gören olmadı. Sabah saatlerinde temizlik için odaya giden görevli kapıyı kimse açmayınca yetkililere bilgi verdi.





Bunun üzerine görevliler kapıyı açmaya karar verdi. İçeriye giren otel yetkilileri, ikiliyi yatağın üzerinde uzanır vaziyette hareketsiz halde görünce, polise ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri 2 İngiliz’in hayatta olmadığını belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesetler üzerinde darp ve yaralama izine rastlanmadı. İkilinin alkol ve uyuşturucu kaynaklı hayatlarını kaybetmiş olabileceği belirtildi.





Hayatlarını kaybeden 2 İngiliz'in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara giren geçen olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.