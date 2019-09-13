Samanyolu Haber /Gündem / Beyoğlu’nda 2 İngiliz otel odasında ölü bulundu /13 Eylül 2019 21:22

Beyoğlu’nda 2 İngiliz otel odasında ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu’nda bir otel odasında İngiliz uyruklu biri kadın 2 kişi ölü olarak bulundu. Olayın uyuşturucu ve alkol kaynaklı olabileceği öğrenildi.

SHABER3.COM

Olay, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi, Kumbaracı Yokuşu No 39'daki bir apart otel de meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Türkiye'ye gelen, İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. (60) ve Halina Paula De S. (59) daha önceden yer ayırttıkları otele yerleştiler.

İkili İstanbul'u dolaştıktan sonra en son 11 Eylül'de otel odasına girdi. İkiliyi daha sonra gören olmadı. Sabah saatlerinde temizlik için odaya giden görevli kapıyı kimse açmayınca yetkililere bilgi verdi.

Bunun üzerine görevliler kapıyı açmaya karar verdi. İçeriye giren otel yetkilileri, ikiliyi yatağın üzerinde uzanır vaziyette hareketsiz halde görünce, polise ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri 2 İngiliz’in hayatta olmadığını belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesetler üzerinde darp ve yaralama izine rastlanmadı. İkilinin alkol ve uyuşturucu kaynaklı hayatlarını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Hayatlarını kaybeden 2 İngiliz'in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara giren geçen olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beyoğlu’nda 2 İngiliz otel odasında ölü bulundu Sonraki Haber >>

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

İlginç motor kazası

İlginç motor kazası

Okuldaki bu görüntüye soruşturma başlatıldı

Okuldaki bu görüntüye soruşturma başlatıldı

Şoför ve yolcu uyuyor, hız 90 Km!

Şoför ve yolcu uyuyor, hız 90 Km!

AKP'li isim ne yapacağını şaşırdı

AKP'li isim ne yapacağını şaşırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:24:07