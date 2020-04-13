Samanyolu Haber /Gündem / Beyoğlu'nda dört cadde 14 gün süreyle kapatılıyor /13 Nisan 2020 21:43

Beyoğlu'nda dört cadde 14 gün süreyle kapatılıyor

Koronavirüs nedeniyle artık hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalıcı hale gelirken, İstanbul'un hareketli ilçesi Beyoğlu'nda da dört caddenin iki ahfta süreyle yaya trafiğine kapatılacağı ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede nüfus yoğunluğu ve insan hareketliliğinin çok fazla olduğu Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09.00 - 21.00 saatleri arasında 14 gün süreyle yaya giriş çıkışına kapatıldı.

Kaymakamlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Koranavirüs önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09:00 - 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş ve çıkışlara kapatılmıştır" denildi.
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