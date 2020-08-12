Samanyolu Haber /Dünya / Beyrut Limanı uzaydan böyle görüntülendi /12 Ağustos 2020 23:12

Beyrut Limanı uzaydan böyle görüntülendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda yaşanan amonyum nitrat patlaması sonrasında bölge uzaydan görüntülendi. NASA astronotu Chris Cassidy, elde ettiği görüntüyü sosyal medya üzerinden paylaştı.

SHABER3.COM

NASA astronotu Chris Cassidy, bir hafta önce şiddetli patlamanın yaşandığı Lübnan’ın başkenti Lübnan’ın uzaydan çektiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Cassidy, Twitter payalaşımında, “Bugün Beyrut’u düşünüyorum. Kalbim, son trajediden etkilenen herkese ait. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda sevgiler gönderiyorum” ifadesini kullandı.



Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada 158 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi. 

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi. 

Lübnan'da hükûmet dün patlamanın ve protestoların ardından istifa ettiğini açıkladı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beyrut Limanı uzaydan böyle görüntülendi Sonraki Haber >>

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Kameralara takılan ilginç kaza

Kameralara takılan ilginç kaza

Trump'u basın toplantısından çıkardılar

Trump'u basın toplantısından çıkardılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:57:49