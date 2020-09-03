Samanyolu Haber /Dünya / Beyrut Limanı'nda ikinci şok /03 Eylül 2020 22:02

Beyrut Limanı'nda ikinci şok

Geçen ay 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak ettiği Beyrut Limanı'ndaki bir konteyner içinde 4 tondan fazla amonyum nitrat bulunduğu bildirildi.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bir konteyner içinde 4 tondan fazla amonyum nitrat bulunduğu bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, geçen ay 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak ettiği Beyrut Limanı'ndaki çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Gümrük yetkililerinin talebi üzerine Beyrut Limanı'nın 9 nolu giriş kapısında yer alan bir konteynerin arandığına işaret edilen açıklamada, "Konteyner içinde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat maddesine rastlandı" bilgisi verildi.

Açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki askeri birimlerin söz konusu amonyum nitratla ilgili çalışma başlattığı ifade edildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut, 4 Ağustos'ta 190 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin yerinden olmasına yol açan korkunç bir patlamayla sarsılmıştı.
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