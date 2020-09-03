Beyrut Limanı'nda ikinci şok

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bir konteyner içinde 4 tondan fazla amonyum nitrat bulunduğu bildirildi.





Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, geçen ay 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak ettiği Beyrut Limanı'ndaki çalışmaların sürdüğü aktarıldı.





Gümrük yetkililerinin talebi üzerine Beyrut Limanı'nın 9 nolu giriş kapısında yer alan bir konteynerin arandığına işaret edilen açıklamada, "Konteyner içinde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat maddesine rastlandı" bilgisi verildi.





Açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki askeri birimlerin söz konusu amonyum nitratla ilgili çalışma başlattığı ifade edildi.





Lübnan'ın başkenti Beyrut, 4 Ağustos'ta 190 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin yerinden olmasına yol açan korkunç bir patlamayla sarsılmıştı.