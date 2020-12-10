Samanyolu Haber /Dünya / Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili yeni gelişme /10 Aralık 2020 22:42

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili yeni gelişme

Geçtiğimiz aylarda Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve 190'ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Lübnan Başbakanı Hassan Diyab ile üç eski bakana "görevi ihmal" suçlaması yöneltildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab ile üç eski bakana, 190'ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla kişinin yaralandığı Beyrut Limanı'ndaki patlamada "görevi ihmal" suçlaması yöneltildi.

Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberine göre, başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamayı soruşturan Yargıç Fadi Savvan, Başbakan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçladı.

Yargıç Savvan'ın 14 Aralık Pazartesi günü Diyab'ın ifadesine başvurmak için Hükümet Sarayı'na gideceği, patlamayla ilgili suçlanan diğer bakanların ise gelecek hafta adliyede ifade verecekleri aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Yargıç Savvan'ın, Başbakan Diyab ve eski bakanları "Beyrut Limanı'na patlamaya yol açan amonyum nitrat maddesine ilişkin uyarılar konusunda gerekli adımları atmamak" ile suçladığı ifade edildi.

Başbakanlık Basın Ofisi: Başbakan'ın vicdanı rahat

Konuyla ilgili Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan'ın vicdanı rahat, kendisinin suçsuzluğundan emin ve Beyrut Limanı'ndaki patlamaya yaklaşımı şefaftır" ifadeleri kullanıldı

Diyab'ın, kendisini aşarak Başbakanlık makamının hedef alınmasına anlam veremediğine dikkati çekilen açıklamada, "Kim olursa olsun Başbakanlık makamını hedef almasına müsade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Başbakan'ın Anayasa ve hukuka saygı duyan bir kişi olduğu vurgulanan açıklamada, Diyab'ın konuyla ilgili vereceği ifadesinin, daha önce söylediklerinden farklı olmayacağı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili yeni gelişme Sonraki Haber >>

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

Gençlerden örnek çalışma

Gençlerden örnek çalışma

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:10:48