Beyrut patlaması: Lübnan'da bütün kabine istifa etti

Beyrut Limanı’ndaki patlamanın ardından dört bakanın istifa ettiği Lübnan’da bugün yapılan toplantıdan bütün kabinenin istifa etmesi kararı çıktı.









Sağlık Bakanı Hassan, Beyrut’taki kabine toplantısı çıkışında yaptığı açıklamada, “Bütün hükümet istifa etti” dedi. Buna göre, Başbakan Diyab bugün cumhurbaşkanlığı sarayına giderek bütün bakanların istifasını sunacak. Diyab’ın saat 19.30’da da bir konuşma yapması bekleniyor.





Bu açıklamanın öncesinde, adalet, maliye, çevre ve enformasyon bakanları istifa etmişti.