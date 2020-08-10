Samanyolu Haber /Gündem / Beyrut patlaması: Lübnan'da bütün kabine istifa etti /10 Ağustos 2020 18:08

Beyrut patlaması: Lübnan'da bütün kabine istifa etti

Beyrut Limanı'ndaki patlamada 100'ün üzerinde insanın yaşamını yitirmesi ardından başlayan sokak eylemleri, kabinenin istifasını getirdi. Daha önce dört bakanın istifa ettiği Lübnan'da tüm kabine istifa kararı aldı.

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Beyrut Limanı’ndaki patlamanın ardından dört bakanın istifa ettiği Lübnan’da bugün yapılan toplantıdan bütün kabinenin istifa etmesi kararı çıktı.


Sağlık Bakanı Hassan, Beyrut’taki kabine toplantısı çıkışında yaptığı açıklamada, “Bütün hükümet istifa etti” dedi. Buna göre, Başbakan Diyab bugün cumhurbaşkanlığı sarayına giderek bütün bakanların istifasını sunacak. Diyab’ın saat 19.30’da da bir konuşma yapması bekleniyor.

Bu açıklamanın öncesinde, adalet, maliye, çevre ve enformasyon bakanları istifa etmişti.
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