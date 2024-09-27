Beyrut’ta art arda patlamalar: Hizbullah'ın ana karargahı vuruldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler’deki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Patlamaların ardından gökyüzünü yoğun dumanlar kapladı.



Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen El-Manar televizyonu, İsrail’in art arda hava saldırılarıyla Beyrut’un güney banliyölerini hedef aldığını belirtti.



"NASRALLAH HAYATTA"



İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı.



Hizbullah'ın karargahını sivil yapıların altına gizlediğini savunan Hagari, hedef aldıkları isme ilişkin bilgi paylaşmadı.



İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını öne sürdü.



İsrail'den Yediot Ahranot gazetesi, Beyrut saldırısının gerçekleştiği anlarda Netanyahu'nun BM'de basın toplantısı düzenlediğini ve askeri danışmanının yanına gelmesinin ardından basın toplantısını hızla terk ettiğini yazdı.



İsrail ordu radyosunun haberinde, savaş uçaklarının Beyrut'ta hedef aldığı noktada "Nasrallah'ın bulunup bulunmadığını ordunun araştırdığını" ve bu saldırıda "sığınak delici" bombalar kullanıldığı belirtildi.



Hizbullah’a yakın bir kaynak Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın hayatta olduğunu söyledi.



"EN BÜYÜK SALDIRI"



Lübnan’daki güvenlik kaynağı, “çatışmaların başlamasından bu yana yapılan en büyük saldırının gerçekleştiğini” söyledi.



Kaynak, İsrail'in, üst düzey Hizbullah komutanlarının bulunduğu bölgeyi hedeflediğini kaydetti.



Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’den bugüne Lübnan’ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenliyor.



Lübnan makamları saldırılarda 700’den fazla kişinin öldüğünü belirtirken on binlerce kişi yerinden oldu.



Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.