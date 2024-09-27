Samanyolu Haber /Dünya / Beyrut’ta art arda patlamalar: Hizbullah'ın ana karargahı vuruldu /27 Eylül 2024 20:30

Beyrut’ta art arda patlamalar: Hizbullah'ın ana karargahı vuruldu

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlenirken Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. "Çatışmaların başladığından beri düzenlenen en ölümcül saldırının" hedefinde Hizbullah lideri Nasrallah olduğu belirtiliyor...

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler’deki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Patlamaların ardından gökyüzünü yoğun dumanlar kapladı.

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen El-Manar televizyonu, İsrail’in art arda hava saldırılarıyla Beyrut’un güney banliyölerini hedef aldığını belirtti.

"NASRALLAH HAYATTA"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'ın karargahını sivil yapıların altına gizlediğini savunan Hagari, hedef aldıkları isme ilişkin bilgi paylaşmadı.

İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını öne sürdü.

İsrail'den Yediot Ahranot gazetesi, Beyrut saldırısının gerçekleştiği anlarda Netanyahu'nun BM'de basın toplantısı düzenlediğini ve askeri danışmanının yanına gelmesinin ardından basın toplantısını hızla terk ettiğini yazdı.

İsrail ordu radyosunun haberinde, savaş uçaklarının Beyrut'ta hedef aldığı noktada "Nasrallah'ın bulunup bulunmadığını ordunun araştırdığını" ve bu saldırıda "sığınak delici" bombalar kullanıldığı belirtildi.

Hizbullah’a yakın bir kaynak Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın hayatta olduğunu söyledi.

"EN BÜYÜK SALDIRI"

Lübnan’daki güvenlik kaynağı, “çatışmaların başlamasından bu yana yapılan en büyük saldırının gerçekleştiğini” söyledi.

Kaynak, İsrail'in, üst düzey Hizbullah komutanlarının bulunduğu bölgeyi hedeflediğini kaydetti.

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’den bugüne Lübnan’ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Lübnan makamları saldırılarda 700’den fazla kişinin öldüğünü belirtirken on binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beyrut’ta art arda patlamalar: Hizbullah'ın ana karargahı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:33:45