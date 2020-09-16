Samanyolu Haber /Gündem / Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya'da ... Ancona limanında yangın çıktı /16 Eylül 2020 14:25

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya'da ... Ancona limanında yangın çıktı

İtalya’nın Ancona şehrinde bulunan limanda gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangının büyük maddi hasara neden olduğu belirtildi.

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İtalya'nın Adriyatik denizi kıyısındaki Ancona limanında bulunan 2 depoda büyük bir yangın çıktı. 2 büyük patlama yaşandı. Zehirli duman tüm şehri kaplarken okullar, üniversiteler, açık alandaki spor tesisleri kapatıldı. Halktan dışarı çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi.



16 Eylül'ün erken saatlerinde İtalya'nın Adriyatik denizi kıyısındaki Ancona limanında büyük bir yangın çıktı. Kimyasal maddeler, çözücüler, boyalar ve potansiyel olarak toksik maddeler içeren depolarda çıktığı belirtilen yangında, 2 büyük patlama yaşandı. Tüm şehir siyaha büründü. 



İtfaiyeciler yangını söndürmek için çalışırken, yerel halkın pencerelerini kapalı tutmaları tavsiye edildi. Tüm okullar, üniversiteler, parklar ve açık hava spor tesisleri kapatıldı. Halkın sokağa çıkmaması tavsiye edildi.



Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, çıkan dumanın zehir düzeyini belirlemeye yönelik araştırmalar yapılıyor.

Görgü tanıkları, olay sırasında, Beyrut limanında başkenti yerle bir edip yaklaşık 200 kişinin ölümüne neden olan büyük patlamanın akıllarına geldiğini ve büyük korku yaşadıklarını belirtti.


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