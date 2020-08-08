Beyrut'ta öfke patlaması

Lübnan'ın başşehri Beyrut'ta Şehitler Meydanı'nda toplanan çok sayıda göstericiye güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.



Beyrut'ta en az 154 kişinin öldüğü patlamadan dört gün sonra halkın öfkesi daha da arttı.







Göstericiler hükûmeti protesto için Şehitler Meydanı'nda toplandı. Güvenlik güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.





Lübnan'da göstericiler temsili darağaçlarına Meclis Başkanı Nebih Berri ile Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarını astı.





EN AZ 154 KİŞİ ÖLDÜ, 5 BİNE YAKIN YARALI VAR





Beyrut Limanı'nda depolanan amonyum nitratın 4 Ağustos Salı günü patlaması sonucu 5 bin yakın kişi de yaralanmıştı.





Patlamanın şiddeti ile binlerce bina hasar görmüş ve yaklaşık 300 bin kişi evsiz kalmıştı.





Halk, facianın sorumlusu olarak hükûmeti işaret ediyor ve siyasileri yolsuzluk yapmakla suçluyor. İnfilak eden amonyum nitratın kargo gemisinden altı yıl önce çıkarılıp depoya konulduğu ortaya çıkmıştı.

