Beyrut'ta çok şiddetli patlama!

SAMANYOLUHABER- Lübnan'ın başşehri Beyrut'ta çok şiddetli iki patlama meydana geldi. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor.





Şehrin neredeyse her yerinden hissedilen patlamaların eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında gerçekleştiği kaydedildi.





Liman bölgesinde meydana gelen patlamadan yükselen kızıl duman bulutu bütün şehirden görülebiliyor.







Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) haberine göre, Beyrut liman bölgesindeki patlamanın şehrin büyük bir bölümünde hissedilirken, çevredeki binalarda hasar oluştu.





Lübnan devlet ajansı, patlamalanın bir havai fişek deposunda meydana geldiğini iddia etti.





Patlamadan dakikalar sonra ikinci bir patlama daha meydana geldi. Patlama sonrasında şehrin üzeri kırmızı bir bulutla kaplanırken, yangını söndürmek için itfaiye seferber oldu.