Beyrut'ta çok şiddetli patlama!

SAMANYOLUHABER- Lübnan'ın başşehri Beyrut'ta çok şiddetli iki patlama meydana geldi. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor.
Şehrin neredeyse her yerinden hissedilen patlamaların eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında gerçekleştiği kaydedildi.
Liman bölgesinde meydana gelen patlamadan yükselen kızıl duman bulutu bütün şehirden görülebiliyor.
Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) haberine göre, Beyrut liman bölgesindeki patlamanın şehrin büyük bir bölümünde hissedilirken, çevredeki binalarda hasar oluştu.
Lübnan devlet ajansı, patlamalanın bir havai fişek deposunda meydana geldiğini iddia etti.
Patlamadan dakikalar sonra ikinci bir patlama daha meydana geldi. Patlama sonrasında şehrin üzeri kırmızı bir bulutla kaplanırken, yangını söndürmek için itfaiye seferber oldu.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR, HASAR BÜYÜK
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan patlamalarda çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Patlama sebebiyle çevredeki binalar ağır hasar gördü.
The National'ın Washington muhabiri Joyce Karam, Beyrut'ta biri limanda biri şehrin içinde olmak üzere 15 dakika içinde iki patlama meydana geldiğini ifade etti.
Karam, bu hafta uluslarası mahkemenin Reik Hariri suikastine dair kararını açıklamasının beklendiğini de aktardı.
Refik Hariri, Saad Hariri'nin babasıydı ve 2005 yılında öldürülmüştü.
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