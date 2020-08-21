Samanyolu Haber /Dünya / Beyrut'tan sonra patlamaya hazır bomba olan bir diğer liman /21 Ağustos 2020 23:55

Beyrut'tan sonra patlamaya hazır bomba olan bir diğer liman

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan amonyum nitrat parlaması sonrasında Afrika ülkesi Senegal'in başkenti Dakar'daki limanda da 2 bin 700 ton nitrat bulunduğu belirtildi.

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BBC Türkçe'nin internet sitesinde yer alan ve Peter Mwai imzası taşıyan habere göre Senegalli yetkililer, Dakar limanında tutulan 2 bin 700 ton nitratı sevk edecek bir yer aradıklarını açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamaya 2750 ton amonyum nitrat neden olmuştu.

Dakar limanı da aynı Beyrut'taki gibi kent merkezine çok yakın.

Dakar limanı yetkilileri amonyum nitratın, komşu Mali'ye gönderilecek 3050 tonluk sevkiyatın bir parçası olduğunu belirtti.

Yetkililerin açıklamasına göre bunun 350 tonu hali hazırda Mali'ye gönderildi. Ancak Mali'de bu hafta gerçekleşen askeri darbenin meydana getirdiği belirsizlik nedeniyle, kargonun yakın zamanda Mali'ye gönderilebilmesi pek mümkün görünmüyor.

Senegal hükümeti kargonun sahibinin kimyasalları Dakar'a yaklaşık 30 km mesafede bulunan Diamniadio'da bir depoya göndermeyi talep ettiğini belirtti.

Ancak Senegal Çevre Bakanlığı, deponun gerekli koşulları karşılamadığı ve bu maddenin sevkiyatının neden olacağı çevresel faktörler bilinmediği için henüz bir cevap vermedi.

AFP'ye konuşan Çevre Bakanlığı yetkilisi Baba Drame "Kargonun sahibinden kimyasalların Senegal dışına çıkarılması için gerekli düzenlemeleri yapmasını istedik" dedi.

Kargonun sahibi ve amonyum nitratın hangi amaçla Mali'ye gönderilmek istendiği bilinmiyor.

Kargonun ne zamandan bu yana Dakar limanında olduğu bilgisi de açıklanmadı.
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