Çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu "Yolsuzluklarına karşı mücadele edeceğim. Yolsuzlukları savunanlara karşı mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan'dır" dedi.





Sözcü'de yer alan habere göre Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlara yönelik çağrısını yineledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik açıklaması hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:





* Sayın Erdoğan bir açıklama yapmış ve şunları söylemiş; ‘Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik çağrısı suçtur. Bay Kemal’in heves ettiği vesayet günleri geride kaldı.’





* Yolsuzluklarına karşı mücadele edeceğim. Yolsuzlukları savunanlara karşı mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan’dır.





* ‘Kamu görevlilerine yönelik tehdit’ bir daha söylüyorum ; kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukaranın cebine kim elini atarsa, fakirin fukaranın hakkını kim yerse onun karşısında olacağım, yanında Erdoğan dahi olsa.





* Adaletten, haktan, hukuktan yanayım. Kanuna uyan, görevini yapan, vatandaşın hakkını koruyan herkesin benim başımın üstünde yeri var. Siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun. Ama beytülmala el uzatıyorsanız kimse kusura bakmasın.