Samanyolu Haber /Gündem / "Beytülmala el uzatıyorsanız kimse kusura bakmasın" /17 Ekim 2021 13:53

"Beytülmala el uzatıyorsanız kimse kusura bakmasın"

Afrika ziyareti öncesinde, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısını suç olarak değerlendirip 'Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri geride kaldı.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP liderinden jet cevap geldi.

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Çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu "Yolsuzluklarına karşı mücadele edeceğim. Yolsuzlukları savunanlara karşı mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan'dır" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlara yönelik çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik açıklaması hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Sayın Erdoğan bir açıklama yapmış ve şunları söylemiş; ‘Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik çağrısı suçtur. Bay Kemal’in heves ettiği vesayet günleri geride kaldı.’

* Yolsuzluklarına karşı mücadele edeceğim. Yolsuzlukları savunanlara karşı mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan’dır.

* ‘Kamu görevlilerine yönelik tehdit’ bir daha söylüyorum ; kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukaranın cebine kim elini atarsa, fakirin fukaranın hakkını kim yerse onun karşısında olacağım, yanında Erdoğan dahi olsa.

* Adaletten, haktan, hukuktan yanayım. Kanuna uyan, görevini yapan, vatandaşın hakkını koruyan herkesin benim başımın üstünde yeri var. Siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun. Ama beytülmala el uzatıyorsanız kimse kusura bakmasın.
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