'Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır!' dedi ifade verdi

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Kaftancıoğlu, Erdoğan’ın “Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekârlığın, ahlaksızlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz” ifadesinin olduğu paylaşımını alıntılayarak, “Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır!” ifadesini kullanmıştı.Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın X üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarını kast ederek, şu paylaşımı yaptı. “Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekârlığın, ahlaksızlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz. İster İstanbul’da ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi de ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, her kim beytülmale el uzatıyorsa, her kim ondan bundan haraç kesiyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur” ifadesini kullandı.Erdoğan’ın bu paylaşımını alıntılayan Kaftancıoğlu, “Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır!” ifadesini kullandı. Kaftancıoğlu bu paylaşımından dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.