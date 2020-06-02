Bez alacak parası yok, Ama AKP'ye oy veriyor

Türkiye ekonomisinin batma noktasına geldiğini söyleyen AKP’li kadın seçmen ‘‘Bir maskeyi bile zor alıyoruz. Benim mesela bebeğim var, tane tane bez alıyorum. Bunun ötesi var mı, yok. Ama erken seçim olursa AK Parti’ye oy vereceğim.” diye konuşması sosyolojik vaka olarak kayıtlara geçti.







‘‘KILIÇDAROĞLU MU YÖNETECEK BİRAZ ZOR’’





Erken seçim tartışmalarıyla ilgili sokak röportajı yapan Yurttaş TV’nin sosyal medyadan paylaştığı AKP’li kadın seçmen bir taraftan ekonominin batış noktasında olduğunu söylerken diğer taraftan yeni bir seçim yapılsa AKP’ye oy vereceğini söylemesi şaşırttı. 1 yaşındaki bebeğine ucuz bez bulmak uğraştığını belirten AKP’li kadın seçmen ‘‘Seçim olursa tabi ki AK Parti’yi desteklerim. Kesinlikle AK Parti. Neden diyecek olursanız; yani insanları sevmeyebilirsin, şahsı sevmeyebilirsin ama yaptıklarına bakınca dört dörtlük. Kılıçdaroğlu mu yönetecek biraz zor. Adam kahve ağzıyla konuşuyor.’’ dedi.





İşte o röportaj:

‘‘Koronadan dolayı Türkiye’miz bir batışta. Bir seçim olursa Türkiye’nin halini düşünemiyorum. Madem Türkiye’nin o kadar parası var o kadar geliri var fakirlere fukaralara harcasınlar. Bir maskeyi bile zor alıyoruz. 1 TL ama şu anda öyle bir şey yok. Benim mesela bebeğim var, tane tane bez alıyorum. O yüzden seçimi düşünmemeliler. Eğer ki vatandaşını düşünen bir Türkiye varsa seçime Hayır demelidir. Seçim olursa tabi ki AK Parti’yi desteklerim. Kesinlikle AK Parti. Neden diyecek olursanız; yani insanları sevmeyebilirsin şahsı sevmeyebilirsin ama yaptıklarına bakınca dört dörtlük. En iyisi bu. Ben şu an çocuğuma ucuz bez arıyorum, 1 yaşında bebeğim var ucuz bez arıyorum. Bunun ötesi var mı yok. Evimi yeni aldım, krediyle aldım. Kredimi 3 ay geciktirdiğim için ayda 100 TL faiz aldılar. Yani şu an ki iktidar bizi bu halde götürebiliyor en iyisi bu. İyisi varsa gelsin söylesin ona verelim. Kılıçdaroğlu mu yönetecek biraz zor. Adam kahve ağzıyla konuşuyor. Ben hiç doğalgazı açmadığım halde 280 lira fatura parası ödemişim. 280 lira bir aileye çok değil mi?