Samanyolu Haber /Gündem / Bez maske ve tişörtle alevlerin ortasına atıldılar!... /27 Temmuz 2025 15:49

Bez maske ve tişörtle alevlerin ortasına atıldılar!...

Bursa’daki orman yangınına dair Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüler, sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi. Görüntülerde, yangına müdahale eden bazı görevlilerin koruyucu ekipman olmadan, yalnızca bez maske ve tişörtle alevlerin içine girdiği görüldü.

SHABER3.COM

Yangın, Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda gece saatlerinde çıktı. Müdahale çalışmaları sürerken, Bakanlık resmi X (Twitter) hesabından yangınla mücadeleye dair bir video paylaştı. Açıklamada, “Gece gündüz demeden, durmaksızın sahadayız. Orman kahramanlarımız, azim ve cesaretle Yeşil Vatan için cansiparane mücadele veriyor” ifadeleri yer aldı.


Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Paylaşıma kısa sürede çok sayıda kullanıcıdan sert eleştiriler geldi. Koruyucu kıyafetsiz görevlilerin yangınla mücadeleye gönderilmesi, "güvenlik ihmali" olarak değerlendirildi.



Ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı ise tepkisini şöyle dile getirdi:
“Bu mu? Hortumla mı? Abi siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? 10 kişi yanmayan kıyafeti olmadığından öldü. Ekipman hortum ve kolsuz tişört mü? Kaç Canadair’in var?”

Sosyal medya kullanıcılarının diğer yorumları şöyle:

“Gariban işçileri yangının ortasına atmışlar. Bahçe sular gibi alevleri söndürmeye çalışıyorlar.”

“Tıbbi maske yerine neden gaz maskesi vermediniz?”

“Verdiğimiz vergilerin karşılığı bu mu? Korumasız görevlilerle mi yangın söndürülüyor?”

“Bu insanlar yarın ölmesin diye önlem alın artık!”

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan eleştirilere yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bez maske ve tişörtle alevlerin ortasına atıldılar!... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:55:30