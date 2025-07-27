Bez maske ve tişörtle alevlerin ortasına atıldılar!...

Yangın, Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda gece saatlerinde çıktı. Müdahale çalışmaları sürerken, Bakanlık resmi X (Twitter) hesabından yangınla mücadeleye dair bir video paylaştı. Açıklamada, “Gece gündüz demeden, durmaksızın sahadayız. Orman kahramanlarımız, azim ve cesaretle Yeşil Vatan için cansiparane mücadele veriyor” ifadeleri yer aldı.





Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

















Paylaşıma kısa sürede çok sayıda kullanıcıdan sert eleştiriler geldi. Koruyucu kıyafetsiz görevlilerin yangınla mücadeleye gönderilmesi, "güvenlik ihmali" olarak değerlendirildi.“Bu mu? Hortumla mı? Abi siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? 10 kişi yanmayan kıyafeti olmadığından öldü. Ekipman hortum ve kolsuz tişört mü? Kaç Canadair’in var?”“Gariban işçileri yangının ortasına atmışlar. Bahçe sular gibi alevleri söndürmeye çalışıyorlar.”“Tıbbi maske yerine neden gaz maskesi vermediniz?”“Verdiğimiz vergilerin karşılığı bu mu? Korumasız görevlilerle mi yangın söndürülüyor?”“Bu insanlar yarın ölmesin diye önlem alın artık!”Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan eleştirilere yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.