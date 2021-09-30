Samanyolu Haber /Gündem / Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, ücretsiz tedavi edecek hasta bulamamış! /30 Eylül 2021 13:26

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, ücretsiz tedavi edecek hasta bulamamış!

Hastane sağlık hizmetlerinden 2020 yılında, 378 milyon TL gelir elde edildiği belirlendi

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Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi'nin Vakıflar Meclisi tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirmediği ortaya çıktı. Bir yılda 107 bin kişinin ücretsiz olarak tedavi edilmesi gereken üniversite hastanesinde sadece 404 kişi ücretsiz olarak tedavi edilmiş.

Sayıştay Başkanlığı’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Denetim Raporu’nda, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında İstanbul’da kurulan Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi’ne ilişkin dikkati çeken bir tespite yer verildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Sayıştay denetçileri, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi’nin, kuruluşunda Vakıflar Meclisi tarafından belirlenen Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlık hizmetinin yüzde 20’sinin ücretsiz olarak fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere verilmesi şartını yerine getirmediğini belirledi.

GUREBA ŞARTINI YERİNE GETİRMEDİ

Sayıştay raporunda, "Vakıflar Meclisi’nin üniversitenin kuruluşuna ilişkin 405 numaralı kararında vakıf Üniversitesinin Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfının vakfiyesindeki ‘gureba’ şartının yerine getirilmesi amacıyla kurulacak üniversiteye bağlı sağlık kuruluşları tarafından verilecek sağlık hizmetinin yüzde 20’sinin ücretsiz olarak fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere verilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Üniversitesinin Tıp Fakültesi Hastanesi’nce verilen sağlık hizmetinin yüzde 20’sinin ücretsiz olarak fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere verilmesi şartının sağlanmadığı ve üniversitenin bu yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin kontrolünün yapılmadığı görülmüştür" denildi.

Sadece 404 hasta ücretsiz tedavi edilmiş
Denetim raporunda yer verilen tabloya göre, üniversite hastanesinde 2020 yılında toplam 538 bin 775 bin kişi tedavi edildi. Üniversitesi hastanesinin, "Sağlık hizmetinin yüzde 20’sinin ücretsiz olarak fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere verme" şartını yerine getirmesi için bu hastaların 107 bin 755’inin ücretsiz tedavi etmesi gerekiyordu. Ancak sadece 404 hasta bu kapsamda ücretsiz olarak tedavi edildi.

Ayrıca, hastane sağlık hizmetlerinden sadece 2020 yılında 378 milyon TL gelir elde edildi.
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