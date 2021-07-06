Bezos Amazon CEO'luğunu bıraktı, şimdi ne olacak?

Amazon şirketi, geçtiğimiz şubat ayında, bu yılın 3'üncü çeyreğinde Bezos'un 5 Temmuz 1994'te kurduğu şirketteki baş yönetici görevinden ayrılacağını açıklamıştı.







Şirket, Bezos'un Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceğini ve şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceğini aktarmıştı.





En büyük hissedar olmaya devam edecek





Euronews'in haberine göre şirkette daha az rol oynayacak olsa da, Bezos, şirketin en büyük hissedarı olması nedeniyle yönetim kurulunun kararlarında büyük bir paya sahip olmaya devam edecek. Şu an Bezos, Amazon'un yüzde 10'luk hissesine sahip, şirketin ikinci en büyük ortağı Vanguard Group ise hisselerin yüzde 6,5'ini elinde tutuyor.





Uzay yolculuğu gibi farklı projelere daha fazla zaman ayıracak





Pazar araştırması şirketi Nucleus Research'ün küresel teknoloji analisti Daniel Elman, Bezos'un çekilme kararına ilişkin yaptığı yorumda, "Artık günlük hayatta şirketin operasyonel boyutundan çok, katma değeri yüksek olan girişimlere, yeni ürünlere ve hizmetlere odaklanabilecek" diye konuştu.





Bezos'un Washington Post gazetesine, uzay şirketi Blue Origin'e ve farklı yardım kampanyalarına daha fazla vakit ayırmak istediği biliniyor. Amazon'daki iş yükünden kurtulacak olan Bezos'un özellikle uzay araştırmaları ile ilgileneceği öngörülüyor.





Milyarder iş insanı, 20 Temmuz'da uzay turizmi şirketi Blue Origin ile ilk kez uzay yolculuğuna çıkacak.





Neden şimdi ayrılıyor?





Bezos'un görevinden ayrılması, Amazon için kritik bir zamanda geliyor. Salgın, hizmetler için büyük talep getirdi ve kâr ve işe alımlarda sıçramalara yol açtı. Ancak şirketin kısa zamanda bu kadar büyümesi, düzenleyicilerin dikkatlerini üzerine çekti.





Eleştirilerin odağındaki Bezos'un 2007 ve 2011'de vergi ödemediği iddia edildi. Amazon hakkındaki, zorlu çalışma şartları, şirketin "tekelci" pozisyonu iddiaları ve diğer olumsuz gelişmeler Bezos'un itibarını zedeledi.





Columbia Business School'da yönetim profesörü olan William Klepper, "Bezos, Amazon'un çalışma koşulları konusunda paratoner olmayı bırakmalı ve bunun yerine yeni bir çıkış yolu bulmalı" diye konuştu.





Bezos'un bu kararı Google'un kurucuları Sergey Brin ve Larry Page'in Google yönetiminden ayrılmalarını hatırlatıyor.





Google ve Microsoft örnekleri





Google'ın kurucu ortakları, şirketin düzenleyici incelemelerinin artması nedeniyle 2019'da yönetici unvanlarını kaybetti. Ancak yönetim kurulunda bulunmayı sürdürüyorlar ve kendilerine hissedar olarak oy kontrolü sağlayan özel bir hisse sınıfına sahipler.





Bill Gates 2000 yılında CEO görevinden ayrıldığında, Microsoft dünyanın en güçlü şirketlerinden biriydi, ancak aynı zamanda yıllarca süren bir antitröst savaşının ortasındaydı ve ABD hükümeti tarafından parçalanma olasılığıyla karşı karşıyaydı.





O zamanlar Gates acımasız bir tekelci olarak görülüyordu, ancak sonraki yıllarda hayırseverliğe odaklanması, Microsoft'ta (MSFT) yirmi yıl boyunca liderlik rolünü sürdürürken, küresel bir hayırsever olarak farklı bir itibar kazanmasına yardımcı oldu.