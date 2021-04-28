Samanyolu Haber /Dünya / Bezos, Musk'un NASA ile yaptığı anlaşmaya itiraz etti /28 Nisan 2021 10:40

Bezos, Musk'un NASA ile yaptığı anlaşmaya itiraz etti

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahip olduğu Blue Origin, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX ile yaptığı anlaşmaya itiraz etti.

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Dünyanın en zengin iki insanı Bezos ile SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk arasında uzun süredir devam eden rekabet yeniden kızışırken, The New York Times'ta yer alan habere göre, Bezos'un şirketi Blue Origin, Hükümet Sorumluluk Ofisi'ne 50 sayfalık itiraz başvurusunda bulundu.

Blue Origin'in Üst Yöneticisi Bob Smith, NASA'nın kararının hatalı değerlendirmeye dayandığını savundu. Blue Origin’in teklifinin avantajlarının yanlış değerlendirildiğini ve SpaceX'in teklifinin teknik zorluklarının küçümsendiğini belirten Smith, "NASA'nın bu tür hataları yapması gerçekten alışılmadık bir durum." değerlendirmesini yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada ise NASA'nın Ay'a İnsanlı İniş Sistemi programı için kusurlu bir satın alma gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu kararın rekabet fırsatlarını ortadan kaldırdığı, tedarik tabanını önemli ölçüde daralttığı ve ABD'nın Ay'a gidişini de tehlikeye attığı aktarıldı.

NASA, 16 Nisan'da, "Artemis" adlı program çerçevesinde Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX'in 2.9 milyar dolarlık iniş sistemi projesini seçtiğini duyurmuştu.

Blue Origin'in yanı sıra aynı ihaleye katılan Dynetics şirketinin de itiraz başvurusunda bulunduğu bildirildi.
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