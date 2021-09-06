Samanyolu Haber /Dünya / Bezos ölümsüzlük peşinde: Bioteknoloji firması kurdurdu /06 Eylül 2021 11:35

Bezos ölümsüzlük peşinde: Bioteknoloji firması kurdurdu

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos ve Yuri Milner, yaşlanmayı durdurmak ve ölümsüzlük için kolları sıvadı. İkili, 'hücre yenileme programı' sunan bioteknoloji firmasını finanse ettiklerini açıkladı.

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Milyarderler Jeff Bezos ve Yuri Milner, yaşlanmayı durdurup, ölümsüzlüğü getirme iddiasında olan bir bioteknoloji firmasını finanse ettiklerini açıkladı.

Bezos ve Milner tarafından desteklenen Altos Labs, bu yılın başında ABD ve İngiltere’de kuruldu. Firma, yaşlanmayı durdurmak için ‘hücre yenileme programı’ teknolojisini geliştiriyor.

Jeff Bezos ve Yuri Milner gibi isimlerin de desteklediği proje için şu ana kadar en az 270 milyon dolar toplandı.

NOBEL ÖDÜLLÜ İSİMLER DE VAR

Altos Labs, yaşlanma karşıtı, yeniden hücre programlarına öncülük eden bir kurum olarak öne çıkarken, bu proje için kurulan ekibin başında 2012 Nobel Ödüllü Dr. Shinya Yamanaka yer alıyor.

Atlos Labs’te görev yapmaya başlayan isimler arasında California Salk Enstitüsü’nde çalışan ve hücre yenileme teknolojisine öncülük eden isimlerden İspanyol biyolog Dr. Juan Carlos Izpisua Belmonte de yer alıyor.

2016 yılında bu ikili öncülüğünde embriyonik kök hücre tekniği geliştirildi ve ilk kez fareler üzerinde uygulandı.

Technology Review dergisi, deneyden sonra Izpisua Belmonte’nin yeniden programlama tekniğini potansiyel bir ‘yaşam iksiri’ olarak adlandırdığını bildirdi.

Ne Bezos ne de Milner, yaşlanma karşıtı çözümler arayan laboratuvarlara yatırım yapmaya yabancı isimler değil.

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan 57 yaşındaki Bezos, daha önce yaşlanma karşıtı Unity Biotechnology’ye yatırım yapmıştı.
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