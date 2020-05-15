"Bid'at çıkarmayın" diyen Arınç pelikancıların hedefinde: Yük oldun

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk'e verdiği röportajda koronavirüs salgını sonrası minarelerden okunan dua ve Salavat-ı Şerife'nin sürekli olmasının vatandaşı bıktırdığını belirtti ve "insanları nefret mi ettiriyoruz yoksa insanların dini duygularını daha mı canlı tutuyoruz" dedi. Bu sözler Aktrolleri kızdırdı.





"NAMAZ YOK, CEMAAT YOK AMA 15 DAKİKA SALAVATLAR, DUALAR..."





Arınç, "Her gün yatsı ezanı okunuyor. Camide kimse yok. cemaat de yok zaten. Namaz da kılınamıyor. Ama arkasından aziz kardeşim 15 dakika salavatlar, Mevlid-i Şerif’ler, dualar… Böyle bir şey bir defa olur benim bildiğim. Hergün Mevlid-i Şerif gibi ezanın arkasından öğlen de var böyle bir şey daha kısa, ikindi de var böyle bir şey daha kısa. İnsanları nefret mi ettiriyoruz yoksa insanların dini duygularını daha mı canlı tutuyoruz. Sen iyi bir iletişim uzmanısın bu konuda anketçilere bir şeyler sorsalar iyi olur. Bana kalırsa ben bu bir ‘bid’at’tir diyorum" dedi.





Arınç'ın sözlerine başta pelikancılar olmak üzere aktrolerden tepki geldi. Sosyal medyada "#İstifaEtArınç" etiketli kampanya başlatıldı.





Pelikancıların başı Selman Öğüt, "Bulunduğun konuma yakışmıyorsun! "Yine nasıl bir çam devirecek" diye herkesi tedirgin ediyorsun! Salavatlardan bile rahatsız oluyorsun!" dedi.





Arınç’a istifa çağrısında bulunan Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, “Külliye’ye ‘yük alma’ya gidin, yük olmaya değil. Yeter artık Bülent Arınç. Sessizce istifa et” diye yazdı.





Tetikçi Fatih Tezcan da "Şahsım #analizmerkezi ve Sibertürk olarak 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri’nin #istifaetarınç çağrısına tam destek veriyoruz! Biz bu ve bunun gibi davasını satmış tipleri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yakınında görmek istemiyoruz!" diye yazdı.





Sevda Noyan'ın komşularını öldürmekle itham ettiği programın sunucusu olan Esra Elönü de Arınç'ı hedefe alarak, "Hakikat kir tutmaz lakin kirli de olsa temizliği sizin aklamaya çalıştıklarınız yapmasın bir zahmet!Ona 251 şehidin ruhu karar versin. Salavatı Şerif’lerden duadan rahatsız olduysanız hırsınız sizi 15 Temmuz Gecesi müezzin döven faşistlerle aynı noktaya getirmiş.#istifaetarinc" diye yazdı.





Akşam Gazetesi'nden Serkan Fıçıcı isimli bir başka trolse "Tepki büyük. Herkes #İstifaEtArınç diyor. Ak Parti için taşınamaz yük haline gelmiş durumda. Hem her şeyden rahatsız hem de partide kalma ısrarında. Fırsat kolluyor. Yakaladığında ısırıyor. Yaralıyor. Kanatıyor. Tahammül sınırlarını zorluyor. İyi de nereye kadar?" diye yazdı.









Diğer aktrollerse hakaretler eşliğinde Arınç'a yüklendi







