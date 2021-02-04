Biden geri adım atmayacak

Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) teşvik paketi gelişmelerine odaklanırken, ABD Başkanı Joe Biden teklifinde ısrarcı bir tutum sergiliyor.





Cumhuriyetçilerin ardından Senato Demokratlarıyla da görüşme gerçekleştiren Biden buna karşın bu çeklere hak kazanma kurallarında sıkılaşmaya gidebileceğini belirtti.





Cumhuriyetçiler daha küçük miktarlarda ve daha sıkı kurallar çerçevesinde ABD’li vatandaşlara doğrudan yardım yapılmasını talep etmişti.





BELLİ BİR GELİRİN ALTINDA KALANLARA 1.400 DOLAR HİBE EDİLECEK





Biden ise Demokratlara bazı Cumhuriyetçileri kendi tarafına çekebileceklerini söyledi. Görüşme sonrası açıklama yapan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Beyaz Saray ile Demokrat vekillerin büyük bir teşvik paketi için “birlik” olduğunu söyledi.





Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede 1.400 dolarlık doğrudan nakit yardımının bir an önce gönderilmesi konusunda hızla harekete geçmek için Senato'daki Demokratlar ile anlaştığını bildirmişti.





Psaki, Biden ve Demokrat senatörlerin ekonomik destek paketinin yasalaşması amacıyla Cumhuriyetçilerin desteğini için ellerinden geleni yapacağını belirtmişti.