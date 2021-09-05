Samanyolu Haber /Dünya / Biden 11 Eylül'ün sırlarını kamuoyuna açıyor /05 Eylül 2021 11:30

Biden 11 Eylül'ün sırlarını kamuoyuna açıyor

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Belgeler 6 ay içerisinde halka açılacak.

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ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili FBI’ın soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

KARARNAMEYİ İMZALADI, ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, imzaladığı kararname ile Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili federal kurumlara 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin açıklanması için çalışma başlatma talimatı verdi. Seçim sürecinde halka bu yönde şeffaflık sözü verdiğini hatırlatan Biden, 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının 20. yıl dönümünde bu sözünü yerine getirdiğini belirtti.

ADIM ATMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLİYORDU

Biden, FBI’ın 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yapmış olduğu soruşturmaları kapsayan ve bugüne dek gizli olan belgelerin 6 ay içinde kamuoyuna açılması yönünde talimat verdiğini kaydetti. Amerikan kamuoyunda Biden’ın 11 Eylül kurbanlarına yönelik herhangi bir adım atmadığı gerekçesiyle son dönemde eleştiriler yükseliyordu.

3 BİN KİŞİ SALDIRILARDA HAYATINI KAYBETTİ

ABD’de 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler’e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington’da Pentagon’u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16’lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.
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