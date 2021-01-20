Biden 17 icrai eylemi imzalayacak!

46. ??başkan ABD Kongre Binası’nda öğlen ET yeminini ettikten sonra Beyaz Saray’a gidecek ve burada Oval Ofis’te Başkan Donald Trump’ın mirasının bazı kısımlarını ortadan kaldıracak.







Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki Salı akşamı gazetecilere yaptığı açıklamada eylemlerin bu öğleden sonra imzalanacağını söyleyerek, "Kollarını sıvayıp mümkün olduğunca çabuk işe koyulmak istiyor" dedi.





ABD Başkanı seçilen Joe Biden, koronavirüs salgınının yaklaşık 400.000 Amerikalı kurbanını onurlandırmak için bir anma töreni sırasında kısa açıklamalarda bulunacak.