Samanyolu Haber /Dünya / Biden 17 icrai eylemi imzalayacak! /20 Ocak 2021 21:01

Biden 17 icrai eylemi imzalayacak!

Başkan seçilen Joe Biden, başkomutan olarak ilk saatlerinde bir düzineden fazla yürütme eylemi imzalayacak ve terör endişelerinin arttığı ülkelerdeki seyahat yasağını ve sınır duvarının inşasını derhal durduracağını söyledi.

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46. ??başkan ABD Kongre Binası’nda öğlen ET yeminini ettikten sonra Beyaz Saray’a gidecek ve burada Oval Ofis’te Başkan Donald Trump’ın mirasının bazı kısımlarını ortadan kaldıracak.

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki Salı akşamı gazetecilere yaptığı açıklamada eylemlerin bu öğleden sonra imzalanacağını söyleyerek, "Kollarını sıvayıp mümkün olduğunca çabuk işe koyulmak istiyor" dedi.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, koronavirüs salgınının yaklaşık 400.000 Amerikalı kurbanını onurlandırmak için bir anma töreni sırasında kısa açıklamalarda bulunacak.
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