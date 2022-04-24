Biden 1915 oalylarıyla ilgili yine 'soykırım' ifadesini kullandı

1915 olaylarının yıl dönümlerinde ABD başkanlarının o dönem yaşanan gelişmeleri nasıl nitelendireceği merak konusu olurken, ABD Başkanı Joe Biden'ın o dönem yaşanan gelişmelerle ilgili oalrak yine 'soykırım' ifadesini kullandığı aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden, "1915 olaylarının" yıldönümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada yaşananları yeniden “soykırım" olarak nitendirirken Dışişleri Bakanlığı ise Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, "1915 olaylarının" yıldönümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada yaşananları yeniden “soykırım" olarak nitendirirken Dışişleri Bakanlığı ise Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi.





"REDDEDİYORUZ"





Dışişleri'nin açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:"Tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir. İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz.Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır.Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, işbirliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan’la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür."Biden 2021’de yaptığı 24 Nisan açıklamasında da “soykırım” ifadesini kullanmıştı. Türkiye’de iktidar ve muhalefetten Biden’ın soykırım açıklamasına tepkiler yöneltmişti.